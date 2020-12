Análise: Leão perdeu jogo e ponto crucial contra outro adversário direto

Ao sofrer um gol nos minutos finais, o Fortaleza deixou escapar um ponto importante em sua caminhada na Série A do Brasileiro. O Leão amargou a derrota por 2 a 1 para o Bragantino, ontem, no Estádio Nabi Abi Chedid, que se explica por vacilo defensivo nos minutos finais e, acima de tudo, pela ineficiência no terço final do Tricolor do Pici.

Foram 13 finalizações do Leão, segundo o site especializado em estatísticas SofaScore, com cinco em direção ao gol, exigindo bastante do goleiro do Massa Bruta, Cleiton. A estratégia tricolor era a mesma: esperar o contragolpe, explorar os espaços e apostar na velocidade.

Bergson e David fazem dupla de muita movimentação à frente, mas o desfalque de Romarinho, com Covid-19, foi sentido no duelo em Bragança. Mariano Vázquez foi titular pela 1ª vez em quase cinco meses, mas não desempenhou o papel de arrancada na transição ofensiva que o camisa 20 faz.

A conexão para o terço final dependeu de Osvaldo pela esquerda, liderando os contragolpes em um intenso 1º tempo. O gol contra de Carlinhos aos 13 minutos não mexeu com o ritmo do Leão, que conseguiu empate aos 45 em pênalti convertido por Juninho após o VAR confirmar a falta em Vázquez.

Queda

Porém, o desempenho do Fortaleza caiu durante a 2ª etapa, sem a organização para tabelar pelo meio e perturbado pela marcação forte do Massa Bruta, que manteve a intensidade para empurrar o oponente ao seu campo.

As entradas de Yuri César, Gabriel Dias e de Wellington Paulista deram fôlego na fase ofensiva e consistência na marcação. Entretanto, aos 42 minutos, Thonny Anderson aproveitou brecha na intermediária defensiva junto a Artur, que ultrapassou Gabriel na esquerda e devolveu para o meia na área, sem a marcação de Ronald, que veio do banco e relaxou no lance que definiu a derrota.

Sem tempo para reagir, o Leão do Pici lamentou as oportunidades perdidas com Osvaldo na etapa inicial e com David no 2º tempo. Essa ineficiência na finalização foi um ponto muito trabalhado nos treinos durante a semana, de acordo com Marcelo Chamusca. "O que mais treinamos na semana foi situações de finalizações, situações com e sem enfrentamento da defesa. Demos boa ênfase nesse aspecto. Trabalhamos transição ofensiva, no contra-ataque. Tem sido uma tônica o número de oportunidades criadas e sem a eficiência para transformá-las em resultado", analisou o comandante durante a coletiva pós-derrota.

Os 30 pontos mantêm o time cearense no meio da tabela. A sequência invicta de quatro jogos na competição foi quebrada, mas a atenção se volta para o Clássico-Rei do próximo domingo (20), a partir das 20h30. Outro confronto direto para o Fortaleza.

"Ganhar o Clássico é uma necessidade natural, é um campeonato à parte. Independentemente da sua posição na tabela, o Clássico é o Clássico. Sei o quanto ele é importante", ressaltou Chamusca.

Ficha Técnica

Série A do Brasileirão - 25ª rodada

Estádio Nabi Abi Chedid

12 de dezembro

Bragantino 2

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista (Thonny Anderson), Artur, Cuello (Morato), Ytalo (Alerrandro), Claudinho (Ryller). Técnico:

Maurício Barbieri

Fortaleza 1

Felipe Alves, Tinga, Jackson, Paulão, Carlinhos, Vázquez (Gabriel Dias), Felipe (Ronald), Juninho, Osvaldo (Yuri César), Bergson (W. Paulista), David (João Paulo). Técnico: Marcelo Chamusca

Árbitro: Héber Roberto Lopes; Gols: Carlinhos (contra) e Thonny Anderson (Bragantino), Juninho (Fortaleza); Cartões amarelos: Lucas Evangelista, Ligger, Luan Cândido (Bragantino) e Felipe (Fortaleza)