Análise: Imposição e bom desempenho defensivo são trunfos do Fortaleza na goleada sobre América-MG

O Fortaleza não tomou conhecimento do América-MG, nesta quarta-feira (7), e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0. A imposição física e ofensiva da equipe, além da consistência defensiva, foram os trunfos de um Leão impiedoso e avassalador na Arena Castelão.

O sistema defensivo do Tricolor do Pici neutralizou todas as tentativas da equipe mineira na partida. Em contrapartida do que aconteceu no último sábado (3), na derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, a defesa leonina esteve atenta durante os 90 minutos. O resultado: apenas três finalizações do América-MG na direção do gol.

Scouts defensivos

62 duelos ganhos

19 disputas aéreas vencidas

16 desarmes

12 interceptações

9 cortes

O sistema defensivo, característico da equipe de Juan Pablo Vojvoda, vinha sofrendo dificuldades nas últimas partidas. Contra a Chapecoense (5) e o Athletico-PR (8), o Fortaleza sofreu 13 finalizações na direção do gol, tendo sido vazado em quatro oportunidades.

Imposição ofensiva

O domínio tricolor ficou explícito durante toda a partida. A imposição imposta pela defesa, refletiu também no ataque, com uma marcação pressão, que gerou resultado contra uma equipe frágil e que tinha dificuldades na hora de ter o domínio da posse.

A construção da goleada começou no final do 1° tempo, com um golaço de Éderson, após boa jogada individual de David. O camisa 17, aliás, viria a ser o homem da partida, na etapa final, com dois gols anotados. Os tentos foram construídos desde o campo de defesa.

Scouts ofensivos

16 finalizações (5 no gol)

3 grandes chances criadas

1 finalização na trave

A busca pelo gol é característica da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe é detentora do 2° melhor ataque, com 18 gols marcados em 10 partidas, empatado com o Palmeiras, atrás somente do RB Bragantino.

A nova oportunidade de balançar às redes dos adversários será no domingo (11) contra o Corinthians, na Arena Castelão, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, enquanto o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

Legenda: David anotou três finalizações, marcou dois gols e concedeu uma assistência Foto: Kid Júnior/SVM