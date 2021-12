América-MG sonda situação de zagueiro Klaus, ex-Ceará

Em busca de reforços para a temporada de 2022, o América-MG realizou uma consulta ao zagueiro Klaus. O atleta está livre no mercado após rescindir contrato com o Ceará. A informação é do ge.

O staff do defensor de 27 anos ressaltou que o interesse do Coelho agrada para a projeção da carreira pela estrutura do clube e a possibilidade de disputar a pré-Libertadores. Além do time mineiro, clubes do futebol nacional e do exterior também consultaram a situação do atleta.

Na atual temporada, Klaus participou de 16 partidas e marcou um gol. O zagueiro sofreu com lesões e não conseguiu sequência no Vovô. A chegada em Porangabuçu ocorreu no ano de 2020.

Revelado pelo Juventude, acumula passagem também pelo Internacional. Em caso de desfecho positivo, deve formar dupla de zaga com Ricardo Silva, atleta com passagem na base do Ceará.