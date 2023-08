Pensando no jogo de volta, Alisson valoriza resultado do Ferroviário diante do Nacional-PB

Na tarde deste domingo (13), o Ferroviário empatou por 0 a 0 com o Nacional-PB, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. O placar deixa o confronto em aberto para o jogo da volta no próximo domingo (20), às 17h, no Estádio Presidente Vargas. Na saída de campo após a partida, o zagueiro Alisson valorizou o resultado conquistado fora de casa.

"Principalmente, pela partida que fizemos. O campo dificulta um pouco, mas fizemos um bom jogo e tivemos até oportunidades de fazer o gol e sair com a vitória. Infelizmente, não aconteceu, mas o mais importante foi a nossa dedicação e não sair perdendo nesse primeiro jogo", afirmou.

De certa forma, o empate pode ser comemorado, pois o Tubarão da Barra venceu todos os oito jogos que fez como mandante no PV e uma vitória simples no duelo de volta garante o time no mata-mata decisivo para o acesso à Série C de 2024.

Para o zagueiro, os números dentro de casa trazem confiança, mas não significam que a classificação está garantida.

"Nos dá confiança, mas a gente sabe que temos que dar o nosso melhor e fazer por onde a gente classificar", finalizou.