Alemanha x Escócia na Eurocopa: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Alemanha e Escócia entram em campo nesta sexta-feira (14), às 16h de Brasília, no estádio Allianz Arena, em Munique (ALE), para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo A, ao lado de Hungria e Suíça.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Globo, Sportv, Globoplay e ge.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rüdiger e Max Mittelstadt; Kroos, Andrich, Musiala e Gundogan; Wirtz e Kai Havertz.

Escócia: Gunn; Hendry, Hanley e Tierney; Ralston, McTominay, McGregor e Robertson; Christie, McGinn e Adams.

ALEMANHA X ESCÓCIA | FICHA TÉCNICA

Competição: primeira rodada da Eurocopa

Local: estádio Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 14/06/2024 (sexta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)