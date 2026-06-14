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Diário do Nordeste

Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
Jogada
Legenda: O volante Nmecha marcou o primeiro gol da seleção da Alemanha na Copa do Mundo
Foto: Lars Baron / AFP

A tetracampeã mundial Alemanha estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a estreante Curaçao, neste domingo (14), às 14h, no Estádio NRG, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo E, que tem também o confronto de Costa do Marfim x Equador, às 20h, na Filadélfia.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV, no YouTube, e também na Disney+ (Streaming).

Escalações

  • Alemanha  Manuel Neuer; Kimmich, Tah, Nico Schlotterbeck e Brown; Pavlovic, Nmecha, Musiala, Wirtz e Leroy Sané; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
  • Curaçao | Room; Bazoer, Obispo, Fonville e Floranus; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Comenencia; Chong, Locadia e Hansen. Técnico: Dick Advocaat.

Alemanha x Cuaraçao | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo E
  • Data: domingo, 14 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Gol: Nmecha aos 5' 1T (1x0)
  • Árbitro: Jalal Javed (MAR)
  • Assistentes: Zakaria Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
  • VAR: Abongile Tom (RSA)
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