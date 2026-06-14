Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
A tetracampeã mundial Alemanha estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a estreante Curaçao, neste domingo (14), às 14h, no Estádio NRG, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo E, que tem também o confronto de Costa do Marfim x Equador, às 20h, na Filadélfia.
Onde assistir
A partida tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV, no YouTube, e também na Disney+ (Streaming).
Escalações
- Alemanha | Manuel Neuer; Kimmich, Tah, Nico Schlotterbeck e Brown; Pavlovic, Nmecha, Musiala, Wirtz e Leroy Sané; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
- Curaçao | Room; Bazoer, Obispo, Fonville e Floranus; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Comenencia; Chong, Locadia e Hansen. Técnico: Dick Advocaat.
Alemanha x Cuaraçao | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo E
- Data: domingo, 14 de junho de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Gol: Nmecha aos 5' 1T (1x0)
- Árbitro: Jalal Javed (MAR)
- Assistentes: Zakaria Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
- VAR: Abongile Tom (RSA)
Assuntos Relacionados