Alemanha x Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino 2024: saiba onde assistir e horário

A seleção brasileira masculina de vôlei faz sua estreia nesta terça-feira (4), na segunda etapa da Liga das Nações Masculina de Vôlei, à 0h (horário de Brasília), contra a equipe da Alemanha, em Fukuoka, no Japão.

A amarelinha conta com o comando do técnico Bernardinho. A equipe vem de duas vitórias e duas derrotas, em partidas realizadas no Rio de Janeiro, ainda na etapa inicial, e ocupa a oitava posição na classificação geral do campeonato. Bernardinho enxerga o campeonato como um teste para as Olimpíadas de Paris 2024.

A equipe alemã também está classificada para as Olimpíadas, mas não estão tendo resultados positivos na Liga das Nações. Com apenas uma vitória e três derrotas, a Alemanha ocupa a 11ª posição na classificação geral.

ONDE ASSISTIR

SporTv 2