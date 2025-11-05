Al-Nassr x FC Goa na Champions asiática: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela AFC Champions League Two
(Atualizado às 10:41)
Al-Nassr e FC Goa se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions asiática, em partida válida pela quarta rodada da AFC Champions League Two. O jogo será às 15h15, no estádio Al-Awwal Park, em Riade (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN 4
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibar, Ângelo e Ali Al Hassan; Sadio Mané e João Felix.
FC Goa: Hrithik Tiwari; Boris Singh, Sandesh Jhingan, Pol Moreno e Aakash Sangwan; Ayush Chhetri, David Timor, Brison Fernandes e Borja Herrera; Dejan Drazic, Javi Siverio.
AL-NASSR X FC GOA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da AFC Champions League Two
- Local: estádio Al-Awwal Park, em Riade (ARA)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 15h15 (de Brasília)
