Al-Nassr x FC Goa na Champions asiática: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela AFC Champions League Two

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr
Foto: AFP

Al-Nassr e FC Goa se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions asiática, em partida válida pela quarta rodada da AFC Champions League Two. O jogo será às 15h15, no estádio Al-Awwal Park, em Riade (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN 4
  • Disney+ 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibar, Ângelo e Ali Al Hassan; Sadio Mané e João Felix.

FC Goa: Hrithik Tiwari; Boris Singh, Sandesh Jhingan, Pol Moreno e Aakash Sangwan; Ayush Chhetri, David Timor, Brison Fernandes e Borja Herrera; Dejan Drazic, Javi Siverio.

AL-NASSR X FC GOA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da AFC Champions League Two
  • Local: estádio Al-Awwal Park, em Riade (ARA)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 15h15 (de Brasília)
