Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Al-Ittihad e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita, em partida válida pela sexta rodada da competição nacional da Arábia Saudita. O jogo será às 15h, no estádio King Abdullah, em Jedá (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Bandsports

Canal GOAT

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ittihad: Rajković; Al Julaydan, Saad Al-Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Kanté, Fabinho, Faisal Al-Ghamdi e Moussa Diaby; Benzema e Bergwijn.

Al-Hilal: Bono; Theo Hernández, Koulibaly; Al-Yami e Yusuf Akçicek; Milinković-Savić, Rúben Neves, Salem Al-Dawsari e Malcom; Marcos Leonardo e Darwin Núñez.

AL-ITTIHAD X AL-HILAL | FICHA TÉCNICA