Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre duas forças do futebol da Arábia Saudita

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:56)
Jogada
Legenda: Al-Ittihad e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita
Foto: - / AFP

Al-Ittihad e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita, em partida válida pela sexta rodada da competição nacional da Arábia Saudita. O jogo será às 15h, no estádio King Abdullah, em Jedá (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Bandsports
  • Canal GOAT 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ittihad: Rajković; Al Julaydan, Saad Al-Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Kanté, Fabinho, Faisal Al-Ghamdi e Moussa Diaby; Benzema e Bergwijn.

Al-Hilal: Bono; Theo Hernández, Koulibaly; Al-Yami e Yusuf Akçicek; Milinković-Savić, Rúben Neves, Salem Al-Dawsari e Malcom; Marcos Leonardo e Darwin Núñez.

AL-ITTIHAD X AL-HILAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: sexta rodada do Campeonato Saudita 2025/26
  • Local: estádio King Abdullah, em Jedá (ARA)
  • Data: 24/10/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
