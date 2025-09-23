Diário do Nordeste
Al-Ahli x Pyramids na Copa Intercontinental: onde assistir

Veja também o horário do jogo e as escalações das equipes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Al-Ahli e Pyramids se enfrentam na Copa Intercontinental nesta terça-feira (23), pela segunda fase da competição
Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Al-Ahli e Pyramids se enfrentam na Copa Intercontinental nesta terça-feira (23), pela segunda fase da competição. O jogo será às 15h, no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Na primeira fase, o Pyramids, do Egito, venceu o Auckland City por 3 a 0 e eliminou o representante da Oceania da competição. Agora, a equipe terá pela frente o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O vencedor enfrenta o Cruz Azul do México, ou o campeão da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

A partida Al-Ahli x Pyramids na Copa Intercontinental terá transmissão do Sportv, na televisão, e da CazéTV e do Fifa+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ahli: Mendy; Al-Hawsawi, Ibañez, Demiral e Ali Majrashi; Kessié e Al-Johani; Matheus Gonçalves, Enzo Millot e Riyad Mahrez; Ivan Toney.

Pyramids: El-Shenawy; Hamdi, Galal, Ahmed Samy e Chibi; Ibrahim Touré e Lasheen; Ewerton, El Karti e Ahmed Atef; Fiston Mayele.

AL-AHLI X PYRAMIDS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda fase da Copa Intercontinental
  • Local: estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita
  • Data: 23/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
