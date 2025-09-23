Al-Ahli x Pyramids na Copa Intercontinental: onde assistir
Veja também o horário do jogo e as escalações das equipes
Al-Ahli e Pyramids se enfrentam na Copa Intercontinental nesta terça-feira (23), pela segunda fase da competição. O jogo será às 15h, no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Na primeira fase, o Pyramids, do Egito, venceu o Auckland City por 3 a 0 e eliminou o representante da Oceania da competição. Agora, a equipe terá pela frente o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O vencedor enfrenta o Cruz Azul do México, ou o campeão da Libertadores.
ONDE ASSISTIR
A partida Al-Ahli x Pyramids na Copa Intercontinental terá transmissão do Sportv, na televisão, e da CazéTV e do Fifa+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Ahli: Mendy; Al-Hawsawi, Ibañez, Demiral e Ali Majrashi; Kessié e Al-Johani; Matheus Gonçalves, Enzo Millot e Riyad Mahrez; Ivan Toney.
Pyramids: El-Shenawy; Hamdi, Galal, Ahmed Samy e Chibi; Ibrahim Touré e Lasheen; Ewerton, El Karti e Ahmed Atef; Fiston Mayele.
AL-AHLI X PYRAMIDS | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda fase da Copa Intercontinental
- Local: estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita
- Data: 23/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 15h (de Brasília)