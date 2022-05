Aerolaion: Torcida do Fortaleza recepciona elenco após histórica classificação na Libertadores

A torcida tricolor fez uma grande festa para receber o Fortaleza no Aeroporto Internacional Pinto Martins na capital cearense após conquista da vaga inédita nas oitavas da Libertadores. A delegação chegou em voo fretado de Santiago, no Chile na noite desta quinta-feira (26).

Legenda: A torcida do Leão chegou horas e aguardou a chegada dos heróis da classificação na Libertadores Foto: Caio Ricard / SVM

Com batuque, cantoria, fogos e muita festa, os leoninos coloriram a área de desembarque de vermelho, azul e branco, ovacionando o time que venceu o Colo-Colo e avançou de fase na Liberta de forma inédita.

Euforia

Eufórica, a torcida do Leão acompanhou os jogadores após desembarcarem, acompanhando vários jogadores para abraços e fotos, com o defensor Tinga.

Veja o momento da chegada do elenco e a festa da torcida

Torcida do Fortaleza recepciona elenco após histórica classificação na Libertadores



📹Caio Ricard / SVM pic.twitter.com/a97Bz46IcE — Jogada (@diariojogada) May 26, 2022

Agora é o Castelão



Após festejar a classificação na Libertadores nos bares da Capital, no Chile e recepcionar os leoninos no aeroporto, a torcida tricolor marcará presença no Castelão, no sábado (28), em jogo pela Série A do Brasileiro contra o Juventude, às 20h30.

O Leão, 20º colocado com apenas 1 ponto, precisa se recuperar na Série A e busca sua primeira vitória na competição.