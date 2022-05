Advogados cearenses participam de torneio de Beach Tennis em Fortaleza

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) realiza neste sábado (21) o I CAACE Open de Beach Tennis, torneio destinado exclusivamente à classe advocatícia. A disputa acontece no Centro de Treinamento Guararapes (CTG), em Fortaleza.

A competição terá as categorias “Iniciante” e “Avançado” e será dividida entre homens e mulheres. O inicio do CAACE Open de Beach Tennis está previsto para às 8h.

As inscrições para o evento acontece via site (www.caace.org.br) ou telefone do CAACE. A taxa de inscrição será uma lata de leite por participante, com entrega podendo ser realizada no dia da competição.

O presidente Lucas Asfor ressaltou a motivação para a realização do torneio. "Confraternizar a advocacia e, acima de tudo, ajudar aqueles que precisam. [...] Será um dia de muita diversão e boas conversas", disse.

Serviço

Evento: I CAACE Open de Beach Tennis

Local: Centro de Treinamento Guararapes (CTG)

Data e horário: 21/05/2022 (sábado), às 08h (de Brasília)

Inscrições: (85) 3402-5012 ou pelo site www.caace.org.br

Taxa de inscrição: 1 lata de leite por participante (duas por dupla)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte