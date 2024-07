Adriana 'Doce' Cardoso é a primeira cearense a chegar em Paris para as disputas dos Jogos Olímpicos

Atleta de handebol feminino, Adriana 'Doce' Cardoso foi a primeira cearense a desembarcar em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. As imagens da chegada da cearense na sede olímpica, junto ao restante da seleção brasileira, foi compartilhada por ela mesma nas redes sociais.

Adriana e a equipe vão em busca de estabelecer uma nova marca em solo francês. O Brasil vai lutar por uma medalha olímpica inédita no handebol feminino. O time comandado por Cristiano Rocha garantiu a vaga na competição após o ouro no Pan-Americano em Santiago, no último ano.

Até então, o melhor desempenho das brasileiras em Jogos Olímpicos foi em Londres 2012 e na Rio 2016, quando caíram nas quartas de final. Em Tóquio, em 2021, o Brasil foi eliminado na fase de grupos.

CAMPINHO OLÍMPICO

Entretanto, para realizar esse sonho olímpico as brasileiras terão um longo percurso. O Brasil está no Grupo B e estreia na próxima quinta-feira (25), contra a Espanha, às 09h (de Brasília), na Arena Paris Sul. No Grupo B, além da Espanha, vai encarar França e Holanda, consideradas favoritas. Angola e Hungria também estarão na chave. Os quatro primeiros colocados avançarão às quartas de final. No Grupo A, estão Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslovênia, Noruega e Suécia.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira