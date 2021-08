Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio acontece nesta terça-feira (24); confira informações

A principal competição paralímpica do mundo inicia nesta terça-feira (24). A abertura oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 acontece no Estádio Nacional do Japão, às 08h (horário de Brasília). O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - SporTV e GloboPlay) transmite a celebração ao vivo.

O evento reunirá cerca de 4.400 atletas na disputa de 22 modalidades. O Brasil será representado, ao todo, por 260 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 164 homens e 96 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 434 pessoas.

O país só não possui representantes no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

Saiba quais são as modalidades paralímpicas presentes em Tóquio

Atletismo

Badminton

Basquetebol (em cadeira de rodas)

Bocha

Canoagem

Ciclismo (estrada e pista)

Esgrima (em cadeira de rodas)

Futebol de 5

Goalball

Hipismo

Judô

Levantamento de peso

Natação

Remo

Rugby (em cadeira de rodas)

Taekwondo

Tênis de mesa

Tênis (em cadeira de rodas)

Tiro esportivo

Tiro com arco

Triatlo

Vôlei sentado

Legenda: Brasil é referência no futebol de cinco Foto: Divulgação

O badminton e o taekwondo serão as modalidades estreantes na edição japonesa. As modalidades substituem o futebol de 7 e a vela.

Saiba horário e onde assisitir a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Local: Estádio Nacional do Japão, em Tóquio (JAP)

Data: 24/08/2021 (terça-feira)

Horário: 08h (de Brasília)

Transmissão: Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - SporTV e GloboPlay)

