Abel Ferreira elogia modelo de gestão e torcida do Fortaleza: 'Brasil precisa desse tipo de exemplo'

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, aproveitou a entrevista coletiva concedida após o jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, para elogiar o modelo de gestão do Tricolor e como Vojvoda comanda. Para o português, o Fortaleza deve servir de modelo para muitos clubes do país.

Em suas palavras, Abel parabenizou também o time pela campanha na copa Sul-americana e, principalmente, a forma como o time foi recebido pela torcida após a derrota nos pênaltis para a LDU, na final.

"Em primeiro lugar, dizer que viemos jogar na casa de uma equipe que deve ser modelo de boa gestão. De presidente, treinador, clube, região. Parabéns pelo que fizeram na Sul-Americana, infelizmente perderam. Mas o recebimento dos torcedores depois diz tudo. O Brasil precisa desse tipo de exemplo. Parabéns ao Fortaleza", disse Abel.

O placar final da partida, o 2 a 2, acabou agradando o treinador palmeirense, que terminou a partida com um jogador a menos em campo. Com o resultado, o Fortaleza chega aos 45 pontos, na 11 colocação. Já o Verdão, é o líder do Campeonato, com 63 pontos.

"É evidente a atitude campeã que eles (jogadores) têm. Meu maior orgulho dessa equipe é a atitude, a forma como fazemos das tripas coração para depender só de nós. Temos três finais, preciso da ajuda do nosso torcedor agora, com jogos na nossa casa. Está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até o fim", finalizou.