10 mil voluntários desistiram de trabalhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, aponta diretor-geral

O diretor-geral dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 revelou que cerca de 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento esportivo nos últimos meses. A pandemia de Covid-19 foi o motivo principal para as baixas. Com isso, caiu para 70 mil o número de voluntários na programação.

"Acredito que não há dúvida de que uma das razões é a preocupação com as infecções por coronavírus", afirmou na noite dessa quarta-feira (2), Toshiro Muto, complementando que o menor número de voluntários não irá prejudicar o evento.

Houve quem cancelou o voluntariado após os Jogos terem sido adiados por um ano ou para protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente de Tóquio-2020, Yoshiro Mori. Este foi forçado a renunciar em fevereiro e foi substituído por Seiko Hashimoto.

Parte dos voluntários pode estar ainda entre os cerca de 80% dos japoneses que se opõem à realização dos Jogos este ano. As pesquisas em Tóquio revelaram uma distribuição mais uniforme (50-50) entre apoiadores e opositores.

Nova data mantida

Seiko Hashimoto já descartou um novo adiamento dos Jogos Olímpicos e frisou que o cancelamento só ocorreria em circunstâncias catastróficas, no caso de a maioria das delegações ser impedida de viajar ao Japão.

"Se vários países do mundo estiverem passando por situações muito graves e as delegações da maioria dos países não puderem vir, então não poderíamos celebrá-los", declarou ao jornal Nikkan Sports nesta quinta-feira (3). "A menos que tal situação surja, os Jogos não serão cancelados".

Os Jogos Olímpicos estavam programados para 2020, mas foram adiados para este ano em função da crise sanitária. Agora, o evento está previsto para ser disputado entre 23 de julho a 8 de agosto.

Novos detalhes sobre as cerimônias de entrega de medalhas serão divulgados pelos organizadores do evento ainda nesta quinta-feira. A intenção é gerar mais entusiasmo, já que as pesquisas mostram que a maioria dos japoneses prefere que os Jogos sejam cancelados ou adiados novamente.

Devido a uma quarta onda de infecções, Tóquio e outros nove departamentos permanecerão em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos.