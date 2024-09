Árbitro assistente cearense é convocado para Eliminatórias a da Copa pela segunda vez

O árbitro cearense Nailton Oliveira foi escalado pela Conmebol para a partida entre Bolívia e Colômbia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo acontecerá no dia 10 de outubro, no Estádio Municipal de El Alto.

Nailton integra uma comissão toda brasileira, que terá como árbitro principal Wilton Pereira Sampaio e no árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins. O cearense, que é o único do nosso Estado com o escudo Fifa, será o assistente 2 no jogo.

Esta é a segunda vez que Nailton participa das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele estava na escala de Equador x Chile em novembro do ano passado.

Arbitragem para Bolívia x Colômbia - 10/10, Estádio Municipal de El Alto:

Árb: Wilton Sampaio

Ass1: Bruno Boschilia

Ass2: Nailton Souza

4º Árb: Ramon Abatti

VAR: Daniel Nobre Bins

AVAR: Pablo Ramon Gonçalves