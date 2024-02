Veja programação, como assistir e horário do Festival Planeta Atlântida 2024

O maior festival de música do Sul do País, o Planeta Atlântida 2024, encerra a programação neste sábado (3), em Xangri-lá, Rio Grande do Sul, com transmissão ao vivo das apresentações. De casa, será possível acompanhar as apresentações de artistas como Ludmilla, NX Zero, Thiaguinho, Paralamas do Sucesso, Alok e outros.

A transmissão ao vivo da 27ª edição do festival acontece por meio do YouTube e ficará disponível no Globoplay, streaming da TV Globo. A emissora também vai transmitir os melhores momentos na TV aberta.

Nessa sexta-feira (2), subiram ao palco artistas como Vitor Kley, Alok, Ludmilla e Pedro Sampaio. Para o segundo e último dia do festival, neste sábado (3), se apresentam Fresno, Luísa Sonza e Gabriel, O Pensador, por exemplo. Confira a programação deste sábado, a partir de 16h30:

Palco Planeta

17h: Fresno

20h: Paralamas do Sucesso

21h30: Thiaguinho

23h: Gusttavo Lima

0h45: Luísa Sonza convida Duda Beat

2h15: 30PRAUM com Matuê, Teto e Wiu

Palco Atlântida

16h30: Ondastral

18h: Diogo Defante

19h30: Braza

21h: Papas da Língua

22h30: Gabriel, O Pensador

0h: Veigh

1h30: Ariel B

2h20: ATL DJ

Planeta Atlântida 2024 ao vivo

1º Passo: entre no canal “Lives Atlântida” no YouTube (https://www.youtube.com/@livesatlantida) e clique em “Ao Vivo”.

2º Passo: encontre o vídeo da transmissão do Planeta Atlântida para assistir aos shows do palco Planeta ao vivo.

3º Passo: já para o palco Atlântida, entre no canal “Atlântida Fora do Ar” no YouTube (youtube.com/AtlantidaForadoAr), clique em ao vivo e abra a transmissão do festival.

Legenda: É possível conferir as apresentações na íntegra Foto: YouTube/Reprodução

Melhores momentos no Globoplay

1º Passo: No Globoplay, entre no horário da transmissão do programa, no domingo (4), após o BBB 24.

2º Passo: Clique em “Agora na TV”, no menu superior.

3º Passo: Confira os melhores momentos do Planeta Atlântida 2024.