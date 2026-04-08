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Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para gravar documentário

Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Suzane von Richthofen, uma mulher com longos cabelos castanhos, gesticula com as mãos abertas enquanto fala, exibindo uma expressão comunicativa. O ambiente ao fundo é suavemente iluminado em tons de azul, com quadros na parede e uma luminária.
Legenda: Suzane von Richthofen deu depoimento exclusivo para a Netflix, que lançará documentário ainda sem data definida.
Foto: Reprodução.

Condenada pelo planejamento do assassinato dos próprios pais em 2002, Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para a realização de um documentário sobre a vida dela.

A produção, que tem título provisório de “Suzane Vai Falar”, ainda não estreou e nem tem data prevista de lançamento, mas trechos do depoimento concedido por ela para o filme surgiram nas redes sociais nesta semana

A informação do pagamento é do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. O jornalista contactou a Netflix, que afirmou não divulgar detalhes sobre as próprias produções.

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O pagamento teria sido feito de forma direta à Suzane, que atualmente cumpre a pena em regime aberto. Além dela, outras pessoas ligadas a ela também foram pagas pelo uso de imagem e para concederem entrevistas.

Uma dessas, segundo o colunista, foi o médico Felipe Zecchini Muniz, atual marido de Suzane

Além do recebimento de dinheiro, o contrato estabelecido entre a Netflix e Suzane prevê vínculo “vitalício” de confidencialidade sobre o acordo

Ela está, ainda, impedida de dar entrevistas para veículos e concorrentes da plataforma de streaming por um período especificado em contrato.

Área externa da casa do BBB com piscina central, espreguiçadeiras sobre gramado, sofás e camas com dossel ao fundo, além de painéis cenográficos que remetem a paisagens naturais e desérticas em um ambiente iluminado.
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