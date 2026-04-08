Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para gravar documentário
Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.
Condenada pelo planejamento do assassinato dos próprios pais em 2002, Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para a realização de um documentário sobre a vida dela.
A produção, que tem título provisório de “Suzane Vai Falar”, ainda não estreou e nem tem data prevista de lançamento, mas trechos do depoimento concedido por ela para o filme surgiram nas redes sociais nesta semana.
A informação do pagamento é do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. O jornalista contactou a Netflix, que afirmou não divulgar detalhes sobre as próprias produções.
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O pagamento teria sido feito de forma direta à Suzane, que atualmente cumpre a pena em regime aberto. Além dela, outras pessoas ligadas a ela também foram pagas pelo uso de imagem e para concederem entrevistas.
Uma dessas, segundo o colunista, foi o médico Felipe Zecchini Muniz, atual marido de Suzane.
Além do recebimento de dinheiro, o contrato estabelecido entre a Netflix e Suzane prevê vínculo “vitalício” de confidencialidade sobre o acordo.
Ela está, ainda, impedida de dar entrevistas para veículos e concorrentes da plataforma de streaming por um período especificado em contrato.