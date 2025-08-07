Sandy aparece em registro raro ao lado da sogra, mãe do médico Pedro Andrade

Por essa ela não escapou! Como sempre discreta no que diz respeito à sua vida pessoal, Sandy apareceu em um registro raro ao lado da família do namorado, o médico Pedro Andrade.

Os fãs não deixaram passar a cantora em uma foto durante a celebração do aniversário da sogra, Maria Helena Carone Gomes, que completou 53 anos de idade. A irmã de Junior aparece praticamente se escondendo atrás de um cacho de uvas.

A comemoração aconteceu em uma vinícola no interior de São Paulo. A foto foi publicada nos stories do instagram pela cunhada de Sandy, Moriza Andrade, que também é da área da saúde.

Maria Helena frequentemente posta fotos com o filhão em suas redes sociais, onde também há espaço para muitas reflexões espiritualistas sobre o mundo, o meio ambiente, além de mensagens sobre os animais.

A sogra de Sandy, natural de Sorocaba, interior de São Paulo, aparece como funcionária do instituto que leva o nome de Pedro. Ela também já foi dona de um restaurante.

Até mesmo o início do relacionamento com o médico foi mistério entre os fãs e seguidores de Sandy, que sempre optou por não expor a vida afetiva nas redes sociais. Os dois estão juntos desde julho de 2024.

A primeira aparição pública ocorreu apenas em maio deste ano, quando Sandy e Pedro foram a um espetáculo teatral em São Paulo. Os pombinhos também foram vistos juntos no Carnaval, quando se fantasiaram de alienígenas.

Antes do namoro com o médico, Sandy manteve um casamento de 24 anos com o músico Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo, de 11 anos, e mantém uma forte amizade. O anúncio da separação do casal foi feito em setembro de 2023.