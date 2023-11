Reality Round 6: O Desafio estreia na Netflix com prêmio de mais de R$ 20 milhões

A série de sucesso “Round 6” ganha, a partir desta quarta-feira (22), um reality show na Netflix. Chamado de “Round 6: O Desafio” (tradução de “Squid Game: The Challenge”), o programa é tido como “a maior competição de realidade de todos os tempos” sendo composto por 456 jogadores tentando ganhar US$ 4,56 milhões (R$ 22,28 milhões na cotação atual), o maior prêmio em dinheiro da história dos reality show.

Apesar da premissa ser sensacional, a verdade é que a atração já inicia em meio a polêmicas sobre suas gravações, as quais ocorreram no início do ano, no Reino Unido.

Nos jogos, cada participante deve ser levado ao seu limite e forçado a se perguntar até onde irá para vencer. A cada episódio (são 10, no total), a produção adicionou mais obstáculos para testar estratégias de cada competidor. No entanto, a plataforma de streaming pode ter exagerado.

CONDIÇÃO DESUMANA

Em entrevista para o Daily Mail, de 28 de janeiro, quatro participantes denunciaram a condição desumana em meio aos duelos. Enquanto uma das integrantes teria machucado o ombro após bater contra uma parede por acidente, as outras teriam problemas de saúde mais brandos.

Esses participantes estavam disputando uma gincana de “Batatinha Frita 1, 2, 3”, o primeiro jogo apresentado em “Round 6”, quando a mulher teria visto pessoas passarem mal com o frio. “Estava um gelo no hangar e toda vez que a música parava, [os produtores] tiravam os eliminados. Ficávamos parados lá por até 30 minutos de cada vez, neste frio congelante; e as pessoas estavam desmaiando”, disse.

Em seguida, a competidora completou: “Foi uma tortura. Tudo o que você fazia era completamente controlado por eles, e isso mexe completamente com sua mente”, ela disse. “A forma como fomos tratados e as condições não eram humanas. As pessoas vão ficar realmente assustadas com isso.”

As denúncias também revelam que muitos participantes eram influenciadores digitais convidados pelo reality, selecionados antecipadamente para vencerem os desafios e irem para as próximas etapas.

Participantes comuns, inclusive, recebiam microfones que não funcionavam, e até mesmo já tinham suas passagens de volta compradas com antecedência, como se a produção já tivesse decidido que eles seriam eliminados.

Resposta da Netflix

Em meio às acusações feitas pelos ex-participantes, a Netflix disse que somente três jogadores buscaram ajuda médica para ferimentos leves. Na época, Londres passava por uma onda de frio e, segundo os produtores, os competidores estavam preparados para enfrentar isso, e que qualquer depoimento sobre casos graves de saúde são irreais.

A plataforma de streaming não se manifestou, porém, sobre as demais acusações envolvendo a escolha dos participantes, em detrimento de outros.