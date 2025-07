Bruce Willis perdeu a capacidade de falar, ler e andar, revela jornal

Bruce Willis, de 70 anos, já não consegue mais falar, ler ou andar. É o que diz o jornal The Express Tribune sobre a atual condição do ator, diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que compromete fala e compreensão.

Segundo relatos não confirmados pela família, a doença avançou nos últimos meses e tornou o ator praticamente não verbal, além de não conseguir mais ler e ter dificuldades de locomoção.

Mesmo se mantendo fora da mídia, a esposa de Bruce, Emma Heming Willis, além da ex-mulher, Demi Moore e as filhas do ator, compartilham atualizações sobre seu estado de saúde com certa regularidade.

A última publicação onde Willis apareceu foi no seu aniversário de 70 anos, em março, com sua filha, Rumer Willis, afirmando à época que ele “estava bem”.

Veja também Zoeira Gracyanne Barbosa entra com pedido de divórcio litigioso contra Belo no Rio de Janeiro Zoeira Corpo de Preta Gil será cremado após velório aberto ao público no Rio de Janeiro, diz assessoria

Carreira de sucesso

Bruce Willis nasceu na Alemanha Ocidental e fez carreira nos Estados Unidos, onde ficou conhecido por protagonizar o seriado "A Gata e o Rato" (1985–1989), além do papel de John McClane em Duro de Matar, que o definiu como 'herói de ação' em diversos filmes do gênero.

Seus outros sucessos incluem "O Sexto Sentido", "Pulp Fiction - Tempo de Violência", "Armageddom", "Sin City - A Cidade do Pecado", "Os 12 macacos", entre outros.

O ator também acumulou prêmios como dois Prêmios Emmy e um Globo de Ouro, e seus filmes arrecadaram mais de sete bilhões nas bilheterias mundiais, fazendo dele o oitavo ator com maior bilheteria na história do cinema.