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Ator de 'Chaves', Ricardo de Pascual morre aos 85 anos

Mexicano ficou conhecido pelo papel do senhor Furtado, ladrão da vila.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fotos do Ricardo de Pascual e do Sr. Furtado, ladrão da vila do Chaves.
Legenda: Ricardo de Pascual ficou conhecido pelo papel do Sr. Furtado, ladrão da vila do Chaves.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O ator Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos, conforme informou a Associação Nacional de Atores do México nesta terça-feira (21). O mexicano ficou conhecido pelo papel do senhor Furtado, personagem da série “Chaves”. 

A causa da morte, porém, não foi divulgada pela entidade. “A Associação Nacional de Atores lamenta o falecimento sensível do nosso colega Ricardo de Pascual. Nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e colegas. Descanse em paz”, ressaltou. 

Em outubro do ano passado, Ricardo de Pascual chegou a revelar um diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Segundo o ator, o problema agravou a saúde dele nos últimos anos, diante das consequências do tabagismo. 

"Tenho DPOC porque não entendia que os cigarros fazem mal. Fumei durante 20 anos quando era jovem, não fumo há 45. Aprendi a fumar com uma peça de teatro e o hábito ficou comigo (...) mais tarde foi demais, até três maços por dia", comentou o ator, em entrevista à jornalista Matilde Obregón.

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Quem foi Ricardo de Pascual

Ricardo de Pascual nasceu na Cidade do México em 21 de agosto de 1940. O ator manteve uma presença constante na TV e no cinema mexicano por mais de seis décadas, participando de novelas e séries. 

“O Privilégio de Amar” (1998), “Amy, a Menina da Mochila Azul” (2004), “Camaleões” (2009) são alguns exemplos da teledramaturgia no currículo dele. Por outro lado, o último trabalho foi na série Tomy Zombie, de 2023. 

No entanto, foi pela série “Chaves” que o ator ficou mais conhecido, ao dar vida ao senhor Furtado, um ladrão da vila que acaba se redimindo. Ricardo também interpretou personagens no programa “Chapolin”. Ambas as produções eram comandadas por Roberto Gómez Bolaños, conhecido pelos papéis de protagonista.

O ator faleceu nesta terça-feira (21), aos 85 anos. Devido ao quadro de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Pascual dependia de aparelhos de oxigênio para respirar nos últimos meses.

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