Academia anuncia mudança do local da cerimônia de premiação do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira (26) que a cerimônia de premiação do Oscar será realizada em outro lugar. Contudo, a mudança deve entrar em prática apenas em 2029.

Do Dolby Theatre, onde é realizado desde 2002, o evento será transferido para o Peacock Theater, também em Los Angeles. A mudança faz parte de um acordo com duração de 10 anos.

“A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a AEG anunciam uma parceria histórica de vários anos que inclui a transformação do LA LIVE na nova casa do Oscar, a partir da 101ª cerimônia do Oscar em 2029 e continuando até 2039.”, diz o site do Peacock Theater.

Veja também Zoeira Cantor Dash Crofts, sucesso dos anos 1970, morre aos 87 anos Zoeira Retiro dos Artistas se posiciona após críticas do ator Marcos Oliveira Zoeira Ana Paula, Boneco e Cowboy disputam segunda etapa da Prova do Líder do BBB 26

Como parte da parceria, serão realizadas melhorias abrangentes no teatro, incluindo atualizações no palco, sistemas de som e iluminação, saguões, instalações de bastidores e outras áreas essenciais para a produção.

Outra novidade que veio com a parceria é a transição da cerimônia pelo YouTube. Além disso, a praça do espaço, recentemente ampliada, receberá a chegada dos convidados ao tapete vermelho e diversas atividades.

“E o teatro será o primeiro local a sediar o Oscar quando a cerimônia for disponibilizada no YouTube, por meio de um acordo exclusivo de direitos globais com a Academia, que também entra em vigor em 2029.”, informou ainda o Peacock Theater.