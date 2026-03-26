Academia anuncia mudança do local da cerimônia de premiação do Oscar
Cerimônia também passará a ser transmitida pelo YouTube.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira (26) que a cerimônia de premiação do Oscar será realizada em outro lugar. Contudo, a mudança deve entrar em prática apenas em 2029.
Do Dolby Theatre, onde é realizado desde 2002, o evento será transferido para o Peacock Theater, também em Los Angeles. A mudança faz parte de um acordo com duração de 10 anos.
“A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a AEG anunciam uma parceria histórica de vários anos que inclui a transformação do LA LIVE na nova casa do Oscar, a partir da 101ª cerimônia do Oscar em 2029 e continuando até 2039.”, diz o site do Peacock Theater.
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Como parte da parceria, serão realizadas melhorias abrangentes no teatro, incluindo atualizações no palco, sistemas de som e iluminação, saguões, instalações de bastidores e outras áreas essenciais para a produção.
Outra novidade que veio com a parceria é a transição da cerimônia pelo YouTube. Além disso, a praça do espaço, recentemente ampliada, receberá a chegada dos convidados ao tapete vermelho e diversas atividades.
“E o teatro será o primeiro local a sediar o Oscar quando a cerimônia for disponibilizada no YouTube, por meio de um acordo exclusivo de direitos globais com a Academia, que também entra em vigor em 2029.”, informou ainda o Peacock Theater.