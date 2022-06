Pokémon Scarlet & Violet: novo trailer revela novos personagens e data de lançamento

A Nintendo divulgou o novo trailer sobre a dupla de games da franquia Pokémon, o Scarlet e o Violet, nesta quarta-feira (1º). O vídeo destaca a gameplay dos jogos, além de pokémons inéditos, os novos lendários e a data de lançamento: previsto para 18 de novembro deste ano.

As versões digitais dos jogos já estão disponíveis na pré-venda da Nintendo eShop.

Trailer de Pokémon Scarlet & Violet

O que há de novo?

Na gravação, é possível conferir que as novidades terão dois novos professores: Sada e Turo. O jogador ainda terá uma amiga e rival chamada Nemona.

Legenda: Sada e Turo são os novos professores da franquia Foto: reprodução

No trailer é possível conferir o visual dos três novos pokémons — elétrico Pawmi, o porco tipo Normal Lechonk e o Pokémon tipo Grama/Normal Smoliv —, divulgados anteriormente, e outros novos introduzidos em região inédita. O vídeo ainda revela que os novos games trazem funções sociais, como conectividade entre jogadores e trocas.

Legenda: No trailer é possível conferir o visual dos três novos pokémons Foto: divulgação

Ainda é revelado os novos lendários: com as aparências como de dragões, terá Karaidon (vermelho) em Pokémon Scarlet e Maraidon (roxo) em Pokémon Violet. Ambos viverão em picos isolados no meio do oceano próximos à costa da região. Cada um deles também estampa a caixa do respectivo game.

Legenda: Oslendários Karaidon (vermelho) em Pokémon Scarlet e Maraidon (roxo) em Pokémon Violet estampam a caixa de cada respectivo jogo Foto: reprodução

Conforme a produtora The Pokémon Company, a dupla de games permitirá gameplay multiplayer com até quatro usuários. A funcionalidade deve permitir a interação e a troca de batalhas tradicionais entre amigos, além da possibilidade de explorar o mundo ao lado deles.

Legenda: Novos games trazem funções sociais, como conectividade entre jogadores e trocas. Foto: reprodução

Ainda conforme a empresa, os jogos serão os primeiros da série de RPG com um mundo realmente aberto, onde os usuários poderão explorar livremente o ambiente sem ser limitados por guias ou eventos da história.

Legenda: Os jogos serão os primeiros da série de RPG com um mundo realmente aberto Foto: reprodução

O gameplay aparenta ser uma mescla entre os jogos tradicionais e algumas inovações introduzidas pelo Pokémon Legends: Arceus, como a possibilidade de interagir com pokémons selvagens, usando furtividades e tentando capturá-lo sem a necessidade de batalha.

A Nintendo ainda não revelou quantos novos Pokémon estarão em Scarlet & Violet, apenas os três iniciais.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste