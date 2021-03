Free Fire recebe evento virtual 'Domínio dos Titãs' no sábado (27)

O game Free Fire realiza mais um evento virtual para atrair diferentes públicos. "Domínio dos Titãs", parceria entre a Garena e o anime Attack on Titan, ganha diferentes missões no dia 27 de março. A batalha decisiva chamará os jogadores para defender o mapa "Bermuda" contra um exército de gigantes invasores.

Os jogadores que atenderem ao chamado poderão esperar por um novo conteúdo empolgante, incluindo uma interface especial, o evento "Contra-ataque", "Expedições de Exploração" e muito mais. Os preparativos para a batalha começam imediatamente ao fazer login no Free Fire.

Como parte do evento "Domínio dos Titãs", os jogadores serão recebidos por uma nova interface especial imediatamente após entrar no Free Fire. Será possível gerenciar suas contribuições para o esforço de guerra diretamente do novo lobby, acessando o evento "Contra-ataque" e "Expedições de Exploração".





No evento "Contra-ataque" os jogadores deverão expulsar os gigantes invasores para garantir recompensas únicas, como a prancha de surf Leitor de Almas. Os gamers precisarão derrotar quatro estágios de chefes, cada um com força crescente. Eles podem parecer extremamente fortes no início, mas os personagens podem completar missões diárias e semanais para desbloquear armas e power-ups para melhorarem suas chances.

Ganhe recompensas mesmo quando inativo

Será possível também se juntar a missões em equipes mesmo quando o jogador estiver inativo no jogo. Os jogadores podem criar no máximo uma equipe e se juntar a até duas outras equipes, sendo que cada equipe pode acomodar até quatro pessoas. Quanto maior a equipe, melhores serão as recompensas, que incluem o SKS- Esqueleto Flamejante.

Ganhe recompensas enquanto joga

O jogador ganhará itens especiais apenas por jogar Free Fire neste período. Para coletar esses espécimes verdes e azuis e desbloquear prêmios como o pacote Vingador Desalmado, basta logar, jogar e completar partidas nos modos Contra Squad e Battle Royale.