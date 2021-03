Fluxo é campeão da Liga Brasileira de Free Fire 4; transmissão tem quase 1 milhão de espectadores

O Fluxo é campeão da Liga Brasileira de Free Fire 4 (LBFF), campeonato oficial de Free Fire no Brasil. A final ocorreu neste sábado (20) e o time levou o prêmio de R$ 105 mil. A competição foi transmitida no YouTube, Loading e BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

A audiência da final teve pico de mais de 900 mil espectadores simultâneos, somando dados do YouTube e BOOYAH, um aumento de quase 60% comparado à etapa anterior do campeonato.

As equipes LOUD e Cruzeiro ficaram com 2º e 3º lugares, respectivamente, levando prêmios de R$ 85 mil e R$ 75 mil.

O Fluxo teve 11 BOOYAHs durante a etapa e foi líder na categoria. Enquanto em número de abates, o Santos eSports ficou na frente, com 365 eliminações.

Votação

Legenda: Liga Brasileira de Free Fire 4 (LBFF) Foto: Divulgação

A Seleção LBFF, equipe escolhida por votação dos próprios jogadores e técnicos da LBFF Série A, elencou os atletas Ruan (Santos eSports), Syaz (Fluxo), Cauan (LOUD) e MEMGOD (FURIA). Como técnico, o K9 (Fluxo) foi mais uma vez eleito para integrar o time.

O jogador Ruan, do Santos eSports, foi considerado o MVP (Most Valuable Player) da LBFF 4, com 111 abates, enquanto Will, da LOUD, foi eleito o Brabo da Galera por votação do público.

Jogadores de 22 estados brasileiros participaram da LBFF 4. A maior parte, 47%, da região Sudeste, seguida pela região Nordeste com 25%, região Sul com 12%, Centro-Oeste com 9% e Norte com 4%.