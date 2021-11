Ed Sheeran inicia show virtual em parceria inédita com Pokémon Go

O cantor Ed Sheeran participa, a partir desta segunda-feira (22), de uma parceria com o game mobile Pokémon Go. A colaboração será um evento especial na plataforma para divulgação do mais novo álbum do cantor, "Equals".

Conforme o portal Popline, os jogadores interessados poderão assistir aos shows do artista das 15h desta segunda até o dia 30 de novembro no aplicativo do jogo. A novidade já tinha sido antecipada pelo próprio artista na última semana.

Legenda: Cantor não forneceu detalhes acerca da colaboração Foto: reprodução/Twitter

A setlist das performances, pré-gravadas em vibe intimista, inclui as músicas “Perfect”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “Thinking Out Loud”, “First Times” e “Shivers”, mesclando sucessos e novas canções do britânico.

"Overpass Graffitti", inclusive, tocará no game no período noturno durante todo o tempo da parceria. Dessa forma, mesmo que o usuário não sintonize nas apresentações de Ed Sheeran, a canção poderá ser ouvida ao fundo, como música overworld, segundo o portal Terra.

Parceria 'aquática'

A Niantic, desenvolvedora do Pokémon Go, afirmou que Ed Sheeran sempre escolhe o inicial aquático ao jogar os games da franquia principal de Pokémon. Em razão disso, o evento estrelado pelo intérprete de "Shape Of You" fará alusão aos monstrinhos de água.

No período da colaboração, os Pokémon desse tipo aparecerão mais frequentemente, inclusive nas versões Shiny. Segundo a plataforma, Totodile, Mudkip, Piplup e Oshawott poderão ser vistos mais vezes.

Além disso, um moletim temático do álbum Equals pode ser adquirido com o uso do código "4SQS6N359Y7NPCUW". A sequência deve ser incluída no aplicativo Pokémon Go ou no site da Niantic para resgate da peça.

A plataforma também deve entregar outros itens aos jogadores durante o evento, como adesivos com o tema água. De acordo com o portal Terra, tais objetos podem ser ganhos se os treinadores girarem PokeStops, abrirem presentes e comprando pacotes de presentes na loja.

Outras parcerias de Pokémon Go

Essa, porém, não é a primeira parceria promovida pelo jogo. Conforme o site Olhar Digital, o RPG de realidade aumentada já fez um concurso de pets com a cantora Michelle Visage, jurada fixa das versões norte-americana e inglesa de RuPaul's Drag Race.