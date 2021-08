Ariana Grande no Fortnite: veja horários do show Turnê da Fenda no jogo

O game Fortnite não está apenas com as skins e os acessórios da cantora estadunidense Ariana Grande disponíveis: a data dos shows da "Turnê da Fenda" da popstar também já foi divulgada. A primeira apresentação da artista será realizada nesta sexta-feira (6), às 19h (horário de Brasília), dentro do jogo. As informações são do portal ESPN.

A performance desta sexta será a primeira da turnê da cantora de 28 anos no battle royale da Epic Games, a qual ocorre entre esta sexta e domingo (8). A cantora tem cinco shows marcados:

Show 1: sexta (6), às 19h;

Show 2: sábado (7), às 15h;

Show 3: domingo (8), às 1h;

Show 4: domingo (8), às 11h;

Show 5: domingo (8), às 19h.

Com a participação, Ariana Grande entra na lista de grandes artistas a se apresentarem ao vivo no jogo eletrônico. Conforme o Globo Esporte, os jogadores terão de guardar, com pelo menos uma hora de antecedência, um lugar no servidor para participar e assistir a uma das apresentações, que foram divulgadas pela cantora em seu Instagram.

Ainda segundo o Globo Esporte, a playlist da turnê ficará disponível 30 minutos antes de cada apresentação e segue assim até o início do show. Em experiência temática, o evento combinará músicas famosas com elementos do jogo.

Em relação à passagem de Ariana, o game contém os itens:

Traje variante Deusa da Fenda

Acessório para as costas Piggy Smallz

Gesto Lhamacórnio Flutuante

Asa-delta Estilhasa Sweetener

Picareta Esmagadora 7 Rings (com a variante Esmagadora Preciosa)

Cultura pop

O battle royale tem trazido diversos artistas da cultura pop nos últimos anos. Entre eles, está LeBron James, destaque do mês de julho com uma série extensa de acessórios e visuais, além dos personagens Cammy e Guile, da franquia Street Fighter, que chegam à loja do jogo nesta semana.

O Fortnite já teve a presença de BTS, David Guetta, Diplo, Travis Scott, DJ Marshmello, Dillon Francis e Kaskade em shows.

A Temporada 7 do segundo capítulo do Fortnite está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Android.