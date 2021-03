Menino de 8 anos ganha contrato de US$ 33 mil para jogar Fortnite

O americano Joseph Deen comemorou o aniversário de oito anos de uma forma bem diferente de outras crianças. Ele assinou contrato, no valor de US$ 33 mil, para integrar uma equipe do game Fortnite. Em dezembro do ano passado, ele foi convidado a fazer parte da Team 33, sediada na Califórnia, nos Estados Unidos. Além do valor, aproximadamente R$ 185 mil, ele também ganhou um computador de alta velocidade.

"É um sonho tornado realidade!" declarou Joseph Deen, quando questionado sobre sua nova contratação. “Embora muitas outras equipes não me levassem a sério devido à minha pouca idade, a equipe 33 me rastreou através dos jogos Fortnite e me deixou treinar e aprender com eles diariamente. Não poderia estar mais feliz hoje por me tornar um membro oficial da equipe”, declarou o jovem ao site da Team 33.

Joseph Deen, conhecido no mundo game agora como 33 Gosu, é um dos jogadores mais jovens a assinar com uma equipe profissional de eSports. Apesar do contrato sair em 2021, ele vem treinando com a equipe profissional desde os seis anos.

O que é o Fortnite?

Legenda: Imagem de game play de Fortnite Foto: Reprodução/Fortnite

O game é jogado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e mistura atividades envolvendo tiros, caça e construção de fortificações. Joseph joga Fortnite desde os quatro anos e foi descoberto pela equipe de videogames há 18 meses.

"Um dos meus olheiros me contatou e disse: 'preciso conhecer melhor um garoto chamado Joseph, ele é incrivelmente bom'", revelou Tyler Gallagher, diretor-executivo e fundador do Team 33.

Restrição de idade

Para os principais órgãos de certificação de idade do mundo, Joseph é muito jovem para jogar Fortnite. O game foi lançado em 2017 e é classificado como PEGI 12, ou nível "adolescente", segundo as normas ESRB, que apontam para a violência "leve" e "frequente" do jogo. A mãe de Joseph, Gigi, declarou a BBC, que isso não a deixa preocupada. Ela programa com o garoto partidas de duas a três horas diárias depois da escola, e mais nos fins de semana.





"Eu vi o jogo e não acho que estejamos fazendo nada de errado. Ele é uma criança equilibrada e vem de uma boa família, não é afetado por isso (pelo jogo)", disse a mãe.

Além de jogar Fortnite, a mãe do menino disse ao portal britânico que Joseph gosta de tocar piano. "Tocar piano me ajudou muito com o teclado e o mouse", acrescenta Joseph. "Sou bom em tudo no jogo, mas muito bom em construir e editar minhas construções."

Quanto ao dinheiro do contrato, a mãe do gamer disse que o valor foi colocado em uma poupança para ele usar no futuro.