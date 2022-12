Zé Vaqueiro reaparece com a mãe e dá carro de luxo como presente no Natal; assista

O cantor de forró Zé Vaqueiro chamou atenção das redes sociais pelo encontro com a mãe e a esposa em noite de Natal. No domingo (25), ele ainda deu um carro de presente para Nara de Sá.

Em vídeo, Zé Vaqueiro apareceu abraçando a mãe. Ao se aproximar do veículo, Ingra Soares entregou uma cesta com flores.

Assista surpresa de Zé Vaqueiro para mãe:

Cantor presenteou mãe com uma Fiat Toro. O carro é avaliado com valores de R$ 187 mil a R$ 215 mil dependendo da versão.

A união dos três ainda foi vista na segunda-feira (26). O forrozeiro apareceu com a mãe, avó e a esposa em um sítio. Juntos, eles chegaram a colher mangas e caju.

Em 2021, o cantor Zé Vaqueiro "causou" na internet por se casar e não levar a mãe para cerimônia.

Cantor passa susto em voo após noite de Natal

O avião em que estava o cantor Zé Vaqueiro sofreu uma pane neste domingo (25), em pleno voo. O pernambucano seguia para a cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, onde se faria show.

Após o problema com a aeronave, o cantor cancelou a agenda. Em nota, a assessoria do cantor explicou que Zé Vaqueiro "embarcou em um avião particular em Fortaleza em direção a Serra Talhada/PE, próximo a Floresta, onde aconteceria o primeiro show desta noite. Logo após a decolagem o avião sofreu uma pane sistêmica, que afetava a estabilidade da aeronave", disse o comunicado.

Ainda segundo a equipe do artista, "o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto em Fortaleza e ninguém saiu ferido". Diante do abalo emocional, o show de Floresta e o da cidade de São Luís do Quitunde, em Alagoas, foram cancelados.