Cantora sertaneja e cunhado morrem em acidente de carro em Goiás

A cantora sertaneja Rosy Mel, 29, e o cunhado dela, Adalberto Gomes Macedo, de 33, morreram em um acidente na GO-306, no domingo (25). Após o carro em que eles estavam sair da pista, na zona rural de Mineiros, na região sudoeste de Goiás. As informações são do G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Adalberto, que dirigia o carro, teria se desentendido com um motociclista que seguia no mesmo sentido que ele na rodovia, quando o carro dele saiu da pista e bateu contra uma cerca.

Legenda: Cantora e motorista de carro morrem em acidente após briga de trânsito Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os bombeiros disseram que Rosy morreu no local. Já o motorista do carro, que também levava outras três pessoas, chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Carreira

A cantora, que tinha 12,9 mil seguidores no Instagram, usava o nome "Rosy Mel" de forma artística. Ela foi registrada como Rosivane Santos Silva. Ela também era estudante de direito.

A faculdade onde ela estudava postou uma nota de pesar pela morte dela."Desejamos que, neste momento, o amor e a união daqueles que a amam possam juntar forças para enfrentar o luto. Elevamos nossos pensamentos a Deus para que ele console a todos neste momento de grande tristeza".