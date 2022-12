Cearense Mari Fernandez comemora marca de 10 mi de ouvintes no Spotify

A cantora cearense Mari Fernandez ultrapassou a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, nesta segunda-feira (16), e é a cantora de forró mais ouvida da plataforma.

Mari tem 10.017.078 ouvintes mensais, conforme dados desta segunda-feira (26). Outros grandes nomes do forró, Wesley Safadão e Xand Avião, têm 8,4 mi e 8,3 mi ouvintes no Spotify, respectivamente.

Após atingir a marca, Mari agradeceu aos fãs nas redes sociais. "Estamos com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Meu Deus do céu, estou muito feliz. Eu nunca imaginei, sabe. A gente está finalizando esse ano de 2022 e eu nunca imaginei que esse ano pudesse ser um ano tão maravilhoso para mim como foi", disse.

Mari Fernandez Cantora A única coisa que faltava para nossa retrospectiva ficar perfeita era isso. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês que escutam minhas músicas sempre

Ela também agradeceu o apoio de artistas com quem fez parcerias ao longo do ano, como Zé Vaqueiro, Xand Avião, Simone e Simaria, Nattan, Léo Santana e Gustavo Miotto.

Carreira de sucesso

Mari Fernandez chamou atenção na internet em julho de 2021, representando o piseiro feminino. A canção 'Não, não Vou' atingiu o topo de playlists importantes e viralizou na internet.

Natural de Alto Santo, Mari alavancou a carreira e emplacou diversos hits, como 'Eu Gosto Assim', 'Comunicação Falhou', 'Áudio Que Te Entrega', 'Intuição' e 'Agonia'.

Em 2022, ela se tornou uma das cantoras mais ouvidas também no YouTube. Ela estreou no ranking na 7ª colocação com a música 'Comunicação Falhou', feat dividido no primeiro DVD da cantora com o também cearense Nattan.

O seu terceiro álbum, 'Quando Tem Sentimento', foi lançado recentemente. Com o projeto "Mari Sem Fim", ela reúne milhares de fãs em diferentes regiões do País.

