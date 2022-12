Cearenses Mari Fernandez e Matheus Fernandes estão entre os 10 mais ouvidos no YouTube em 2022

O YouTube Brasil divulgou, nesta quinta-feira (1º), a lista dos vídeos de música mais ouvidos da plataforma em 2022. Uma surpresa é a presença de dois cearenses no top 10 do ranking. Mari Fernandez e Matheus Fernandez estão entre os colocados.

De Fortaleza, Matheus Fernandes, foi destaque pelo segundo ano consecutivo, ficando em 5º lugar com "Balanço na Rede". Em 2021, o cantor havia estreado com "Baby, me atende", em 3º lugar.

Mari Fernandez, de Alto Santo, estreou no ranking na 7ª colocação com a música "Comunicação Falhou" — feat dividido no primeiro DVD da cantora com o também cearense Nattan.

Ranking dos vídeos de música mais ouvidas do YouTube em 2022:

1. Malvada (Videoclipe Oficial) - Zé Felipe

2. Termina Comigo Antes (Ao Vivo em Porto Alegre) - Gusttavo Lima

3. Vontade de Morder - Simone & Simaria ft. Zé Felipe

4. Pipoco - Ana Castela ft. Melody e DJ Chris no Beat

5. Balanço na Rede - Matheus Fernandes e Xand Avião

6. SentaDONA (remix) s2 (Clipe Oficial) - Luísa Sonza ft. Davi Kneip, Mc Frog e Dj Gabriel do Borel

7. Comunicação Falhou - Mari Fernandez ft. Nattan

8. Seu Perfil - Henrique e Juliano

9. Depende (Se quer saber se eu tô solteiro) - DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe

10. Botadinha Saliente - MC Rogerinho