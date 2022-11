Mari Fernandez, Nattanzinho e Felipe Amorim são atrações do Réveillon 2023 de Fortaleza

O Réveillon de Fortaleza deste ano será marcado por dois dias de festa. Para animar cearenses e turistas, nomes de peso da música nacional foram confirmados pela Prefeitura ao Sistema Verdes Mares. Além do dia 31, a programação ocorrerá no dia 30 de dezembro no aterro da Praia de Iracema.

Darão o tom da virada do ano os cearenses Mari Fernandez, Nattanzinho e Felipe Amorim. As demais atrações e detalhes do Réveillon serão revelados pelo prefeito José Sarto (PDT) ao trade turístico e à imprensa na noite desta terça-feira (22), em evento no Estoril. A gestão adiantou, contudo, que ao menos oito artistas cearenses estarão no palco.

Ao todo, a festa terá 16 atrações. E nos dias que antecedem o evento haverá programação cultural e uma feira criativa no Aterro.

O Executivo municipal promete promover a maior estrutura de Réveillon do Norte e Nordeste.

Com a festa estendida, a intenção da gestão é incrementar a receita municipal em R$ 3 bilhões no Réveillon. Tanto que, além das atrações musicais, também haverá uma feira de economia criativa, novidade na programação tradicional.

Volta das festividades no aterro

O Réveillon deste ano marca o retorno da tradicional festa gratuita no aterro da Praia de Iracema. O evento não ocorria desde 2019, antes da pandemia de Covid-19.