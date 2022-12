Iara Pamella deixa banda Noda de Caju

A cantora de forró Iara Pamella anunciou em publicação no Instagram, na tarde de segunda-feira (27), a saída da banda Noda de Caju. No grupo, a forrozeira ficou conhecida pelos sucessos “Sol do Meu Verão”, “Meu Vício”, “Lindos Momentos”, “Eu Me Enganei” e “Eu Juro”.

"A cantora esclarece que a decisão partiu dela e, após conversa com o dono da banda, Moisés Limeira, ficou acertado a saída sem mágoas ou ressentimentos. O único sentimento é o da gratidão por toda história vivida", diz comunicado.

Veja nota de Iara Pamella sobre saída de banda:

A banda Noda de Caju segue com os cantores Leo Maia, Louise Lima e Valeria Cavalcanti.

Trajetória na banda

Iara Pamella foi a primeira cantora da Noda de Caju. A banda foi criada em 1996. A forrozeira chegou a sair do grupo por duas vezes. O último retorno aconteceu em janeiro deste ano.

A cantora ainda informou em comunicado que irá continuar a carreira musical. "Aos fãs e amigos, Iara Pamella em breve anunciará o seu novo projeto, bem como o lançamento de novas músicas e videoclipes".

