Iara Pamella retorna à Noda de Caju e prepara gravação de DVD de 25 anos da banda

O ano de 2022 começa com uma boa notícia no forró. A cantora Iara Pamella retornará aos palcos sendo a principal voz da banda Noda de Caju. A informação foi confirmada à coluna com exclusividade pelo empresário Thales Guerra.

As negociações pelo retorno da cantora começaram há cerca de um ano. Agora, ela não é mais funcionária da banda. A forrozeira retorna com um percentual financeiro no grupo de forró.

"A Iara retorna não como funcionária, mas com percentual dentro da banda! Queremos valorizar ela. A Iara merece e tem uma história linda de vida e uma história marcante dentro do Noda de Caju", revelou à coluna o empresário Thales Guerra.

Iara Pamella foi a primeira cantora da Noda de Caju. A banda nasceu foi criada em 1996. A forrozeira chegou a sair da banda por duas vezes. A última apresentação nos vocais do grupo aconteceu em 2009.

Gravação de DVD de 25 anos em Fortaleza

O retorno de Iara Pamella acontece ao mesmo tempo em que a Noda de Caju completa 25 anos de carreira. Além da forrozeira, o esposo dela também fará parte da banda.

Iara Pamella Cantora Faz parte da minha história. Eu vejo que voltar não é retroceder, mas sim um recomeço. Vamos fazer um lindo trabalho .

"Além de música nova, a banda irá gravar um DVD em Fortaleza para celebrar esses 25 anos de história", detalhou o empresário da banda de forró.

O grupo também negocia a primeira turnê internacional aos Estados Unidos. Segundo Thales Guerra, a expectativa é que os shows aconteçam ainda no primeiro semestre de 2022.