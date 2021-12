Rod Bala encerra trabalho com Wesley Safadão depois de 12 anos juntos: 'amizade segue forte'

O baterista e produtor musical Rod Bala não trabalha mais com o cantor cearense Wesley Safadão. Há três semanas, ele não atua mais nas produções do forrozeiro. Em entrevista à coluna, o maranhense — radicado no Ceará — disse que "a amizade dos dois segue forte como sempre".

"Estou sozinho, vou cuidar dos meus negócios, da R10 produções", declarou Rod Bala. Além de Wesley Safadão, o produtor musical assina trabalhos de Márcia Fellipe com quem é casado.

Legenda: Rod Bala e Wesley Safadão seguem com amizade além do trabalho Foto: Reprodução/Facebook

Segundo Rod Bala, o que foi encerrado foram questões societárias. "O que a gente desfez foi a minha participação em sociedade de contratos dos artistas Gleydson Gavião, Márcia Fellipe, Camarote e Potência Music".

O produtor musical conta que o fato do encerramento contratual não impede de trabalhar em singles por convite de Wesley Safadão. "Quando ele precisar estarei disponível como sempre estive para tudo".

Rod Bala, conhecido pelo apelido de R10, trabalhou em todos os projetos audiovisuais de Wesley Safadão. O mais recente, o "WS Amplificado", atingiu o topo dos aplicativos de streaming.

Carreira

Há 17 anos, a música trouxe Rod Bala para Fortaleza. O pontapé no forró aconteceu por meio de um concurso musical realizado pela TV Diário. No programa "Sabadaço", ele disputou, como compositor, a gravação de uma música pela banda de forró Mastruz com Leite. Com "Não Vai Embora", aos 18 anos, ele ganhou R$ 5 mil.

Rod Bala Baterista e Produtor Musical Wesley me ajudou de mais, assim como o meu trabalho ajudou ele. Vesti a camisa do começo ao fim. Crescemos junto e amizade segue forte

Em 2004, como baterista, trabalhou no grupo Balas do Forró — a passagem rendeu-lhe o nome artístico. Em seguida, passou pela Banda Veneno. Depois, tocou com o pai em casas noturnas. O bom trabalho atraiu o olhar do cantor Felipão, seguido de Márcia Fellipe, seguido de Wesley Safadão com quem trabalha há 12 anos.

Atualmente, o produtor musical é responsável por empresariar os cantores Gleydson Gavião, Marcía Fellipe e Henry Freitas.