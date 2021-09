Wesley Safadão comemora aniversário de 33 anos ao lado de pregadores religiosos

O cantor Wesley Safadão iniciou as comemorações do aniversário de 33 anos no início da madrugada desta segunda-feira (6). Acompanhado da esposa e dos três filhos, ele recebeu o famoso pregador religioso Deive Leonardo e o cearense André Vitor em encontro.

Em stories no Instagram postados por Thyane Dantas, a influenciadora digital mostrou um jantar com comida de um restaurante japonês de São Paulo. Uma hora depois, ela publicou o momento de pregação ministrado por Deive Leonardo. Em um círculo e de mãos dadas, ele declama palavras em oração ao cantor.

Assista:

"Declaramos vida, declaramos saúde. Oramos Senhor Jesus para que essa data se repita por muitos e muitos anos", pregou Deive Leonardo.

Mais cedo, Thyane Dantas publicou fotos ao lado de Wesley Safadão e os filhos em um iate durante momento de lazer.

Antes da pandemia do coronavírus, Wesley Safadão dividia a data de aniversário entre shows e momentos com a família.

