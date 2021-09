Wesley Safadão lança feat com cantor porto-riquenho Guaynaa na madrugada

O cearense Wesley Safadão lançou a primeira parceria internacional, na madrugada desta sexta-feira (3). A música "Não Faz Como Eu" conta com a participação do cantor porto-riquenho Guaynaa. O dueto é divido entre o português e espanhol.

O típico arranjo eletrônico do piseiro foi aliado ao som da música latina. Um clipe também será lançado nesta sexta-feira, às 11h, no YouTube.

Escute música:

"Ele pode até tentar, mas só que te arrepia sou eu. É que ele não faz como eu", diz o refrão da composição assinada Breno Casagrande e Cabrera.

Guayanna esteve em Fortaleza em julho deste ano e gravou o feat no estúdio de Wesley Safadão, no bairro Itaperi.

Quem é Guaynaa?

Legenda: Guaynaa em estúdio de Wesley Safadão em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

O porto-riquenho Guaynaa é conhecido no mercado musical latino pela música "ReBoTa". A canção entrou na lista da "Billboard Hot Latin Songs", em abril de 2019.

No YouTube, Guaynaa soma mais de 1 bilhão de visualizações na plataforma. Já no Instagram, ele conta com 5,7 milhões de seguidores.

Abertura no mercado latino

Wesley Safadão mira em países latinos no segundo semestre de 2021. O cearense já realizou turnês na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda faltam entrar em algumas regiões ainda não exploradas.

Em outubro, ele chega no México com um grande evento. Intitulada por "Weekend WS Cancún", a programação da festa contará com apresentações de Bell Marques, Eric Land, Falcão, Matheus e Kauan.

O evento acontecerá durante o final de semana de 08 a 10 de outubro, com três dias de festa all inclusive em um resort de luxo.