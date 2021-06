Wesley Safadão cria novo evento com programação em Cancún, no México

O cantor Wesley Safadão olha para o mercado latino em 2021. Neste sábado (19), o forrozeiro revelou — em publicação no Instagram — uma nova festa no cardápio anual de eventos realizado por ele. Depois do "WS On Board", a aposta agora é levar os fãs brasileiros para Cancún, no México.

Intitulada por "Weekend WS Cancún", a programação da festa contará com apresentações de Bell Marques, Eric Land, Falcão, Matheus e Kauan. O evento acontecerá durante o final de semana de 08 a 10 de outubro, com três dias de festa all inclusive em um resort de luxo.





Veja mais É Hit Wesley Safadão anuncia turnê nos Estados Unidos para novembro; sertanejos buscam o mesmo

Ao mesmo tempo, Wesley Safadão também divulga o "WS On Board" — adiado três vezes por conta da pandemia.

Atualmente, Cancún recebe turistas de todo o mundo. Muitos realizam período de quarentena para entrar nos Estados Unidos na região. Para poder receber visitantes nos hotéis e resorts, uma série de protocolos cumpridos por equipes de vigilância sanitária que agem com rigor na fiscalização.

Os valores para participar da nova festa do cearense ainda não foram divulgados.