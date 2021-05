Wesley Safadão anuncia turnê nos Estados Unidos para novembro; sertanejos buscam o mesmo

O cenário de eventos incerto no Ceará e no Brasil por conta da Covid-19 leva nomes da música a explorarem a agenda de shows em outros países. O cearense Wesley Safadão divulga turnê de shows nos Estados Unidos. As apresentações estão marcadas em cinco dias, de 24 a 28 de novembro de 2021.

Essa será a terceira turnê do Wesley Safadão pelos EUA. Em 2016, Safadão realizou shows em 3 cidades. Todos com ingressos esgotados. Foram dois shows em Boston (MA), um em Newark (NJ) e o último realizado em Atlanta/GA. Já em 2017, o artista passou por Pompano Beach (FL), Newark (NJ) e Boston (MA).

Informações sobre os locais das apresentações e venda dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Sertanejos de olho nos Estados Unidos

Nomes da música sertaneja também estão de olho na liberação de eventos fora do Brasil. Os cantores Jorge e Mateus, e a dupla Zé Neto e Cristiano estão com shows marcados para o dia 5 de setembro em Boston (MA).

Desde março de 2020, nomes do forró e sertanejo realizam apenas lives para poder ter contato com o público, além de arrecadar valores por meio de patrocínios.

Nos Estados Unidos mais da metade de todos os adultos estão completamente vacinados contra a covid-19, disse a Casa Branca nesta terça-feira (25), cerca de seis semanas antes da meta do presidente, Joe Biden, de dar ao menos uma dose de vacina a 70% da população adulta até o dia 4 de julho.