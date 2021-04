Israel e Rodolffo gravam clipe em Fortaleza com Wesley Safadão; veja bastidores

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo gravou, na tarde desta terça-feira (27), clipe com o cantor cearense Wesley Safadão. O trio gravou clipe de "Faz Amor Comigo Só Hoje".

A produção ganhou cenário luminoso, além de mesas e balcão de um bar.

Em stories no Instagram, Rodolffo revelou bastidores e o encontro com Wesley Safadão. Eles cantaram um trecho de "Ele é Ele, Eu Sou Eu" e o cearense falou da falta de barba, diferente do amigo Rodolffo.

Apesar da divulgação do cenário e gravação, eles não informaram a data de lançamento de clipe.

Sertanejos lideram ranking

Em março, com Rodolffo ainda dentro do BBB 21, a dupla conquistou o primeiro lugar do Spotify Brasil com a canção "Batom de cereja".

A composição ficou entre as 50 canções mais ouvidas do mundo no serviço de streaming.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

