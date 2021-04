Compositor de 'Batom de Cereja', sucesso de Israel e Rodolffo, conta como letra foi criada

Elcio Adriano Carvalho, 43, natural de Itumbiara (GO), escreveu "Batom de Cereja" em conjunto com Léo Soares, Lucas Papada e Kito. A composição foi gravada por Israel e Rodolffo e chegou a ser apresentada para nomes como Barões da Pisadinha e Wesley Safadão.

No 21º episódio do podcast "É Hit", contamos a história de mais um sucesso presente no topo dos aplicativos no quadro "Donos da Letra".

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Powered by RedCircle

1min20 - como nasceu a letra

05min15 - Compositores enviaram composição para Barões da Pisadinha, Wesley Safadão e Raí Saia Rodada

06min50 - faturamento só será visto nos próximos seis meses

Compositor de 'Batom de Cereja', sucesso na voz de Israel e Rodolffo, conta como letra foi criada

09min10 - Dica para fazer sucesso com uma composição

"Batom de Cereja" explodiu nos aplicativos de streaming após ser cantada muitas vezes por Rodolffo e demais participantes do BBB 21. Outros cantores presentes no reality também lançaram músicas estando no programa, mas o retorno para a letra no gênero sertanejo foi superior.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br