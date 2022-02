Sem Marília Mendonça, produtoras cancelam turnê 'Patroas' com Maiara e Maraisa, diz colunista

Os fãs das cantoras Marília Mendonça, Maiara e Maraisa que compraram ingressos para curtir apresentações do projeto "Patroas" não irão mais poder curtir o evento. As produtoras Live Nation e Workshow cancelaram a programação do festival, segundo informações do jornalista Leo Dias.

Com o cancelamento, as apresentações previstas para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília não vão mais ocorrer. Todas as pessoas que compraram ingressos serão reembolsadas pelos organizadores da turnê.

"A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o “Festival das Patroas” está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 09 de abril de 2022; e em Brasília", diz comunicado divulgado pela coluna do Leo Dias.

Trio chegou a fazer uma coletiva de imprensa nacional para explicar o projeto em 2021. As cantoras falaram sobre o sonho de percorrer capitais com o festival.

Trágico acidente aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

A causa da morte de Marília Mendonça e outras quatro pessoas foi definida como politraumatismo contuso, segundo informou o Posto Médico Legal de Caratinga (MG).