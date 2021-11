Empresário afirma que Marília Mendonça deixou letras e gravações inéditas

O empresário Wander Oliveira, responsável por gerenciar a carreira da cantora Marília Mendonça, revelou que a sertaneja deixou composições inéditas e até gravações. A informação foi dada em entrevista à coluna do Leo Dias.

A sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo na tarde de 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

No bate-papo com Leo Dias, Wander declarou ainda que o futuro do projeto Patroas, com Maiara e Maraisa, só deve ser definido após uma conversa com dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e Murilo Huff, ex-namorado da cantora.



“A gente não sabe ainda o formato, eu preciso ainda falar com a Dona Ruth, preciso ainda falar com o Murilo, que são as pessoas ligadas à Marília, ao Leo (filho de Marília e Murilo), para entender qual é o desejo deles, a gente não pode fazer nada que não seja o desejo da família”, comentou o empresário.

Caderno com anotações e composições

O Corpo de Bombeiros recuperou, no dia 6 de novembro, os pertences das cinco vítimas do acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, nesta sexta (5) — incluindo a cantora Marília Mendonça.

Dentre os objetos recuperados, estava um caderno que a artista usava para registrar ideias e novas composições.

Também foi encontrado o violão da cantora, que aparece em registros nas redes sociais de Marília horas antes do acidente. Todos os pertences foram entregues à família da artista.