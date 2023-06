São João de Caruaru 2023: veja programação e como assistir ao vivo

Grandes nomes do forró eletrônico animam o São de Caruaru 2023, neste fim de semana. O festejo iniciou no dia 28 de abril, com o São João da Roça, e segue com programação até 1º de julho.

Em 2023, a festa que leva o nome de "Maior e Melhor do Mundo" conta com 65 dias de duração. No Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal palco do evento, se apresentam 10 atrações desta sexta-feira (9) até domingo (11).

Veja programação:

9 de junho (Sexta-feira)

Calcinha Preta

Tropykália

Cavaleiros do Forró

Simone Mendes

10 de junho (Sábado)

Fulô de Mandacaru

Bell Marques

Lipe Lucena

11 de junho (Domingo)

Samya Maya

Nattan

Xand Avião

O Governo do Estado de Pernambuco está fazendo o maior investimento da história no São João de Caruaru, com um aporte de R$ 4 milhões voltados para as atrações culturais.

Ao todo, mais 100 nomes da música nacional regional se apresentam no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, Polo Alto do Moura e no Polo São João na Roça

Além disso, são mais de 600 homens e mulheres da Polícia Militar fazendo a segurança da festa.

Como assistir ao vivo ao São de Caruaru 2023?

Legenda: A baiana Ivete Sangalo foi um dos nomes da música que já se apresentou no evento Foto: Reprodução/YouTube

Os fãs de forró podem acompanhar o São de Caruaru 2023 em qualquer parte do mundo pela internet.

A Prefeitura de Caruaru transmite a programação do principal palco da festa pelo YouTube.