Roberta Miranda manda recado para Ana Castela após ela chorar em show

A cantora Roberta Miranda deixou um comentário em um perfil do Instagram de notícias para Ana Castela. Em um show em Minas Gerais, no sábado (5), Ana Castela chorou no palco por conta de críticas e ataques que vem recebendo nas redes sociais.

No comentário, Roberta disse que já passou por esses julgamentos e que cogitou desistir da carreira. "Já passei por isso e muito mais. Conheci a maldade humana aqui nesta profissão: 'artista’. Também quis desistir. A pior dor que tive foi vendo lágrimas de minha mãe jorrando de tantas mentiras sobre mim. Até que um dia, Ana Castela, adoeci o físico e a alma. Foi quando virei a chave. Eu sinto muito!! Muito mesmo ver este filme maldito acontecer em pleno 2025. Dói. Mas a dor te levará até Deus permitir", escreveu ela no perfil Conceito Sertanejo.

A artista ainda deixou um conselho para a jovem: "Vá em frente. Não deixe que os abutres se alimentem da sua dor. Não permita que eles vençam! E o colo protetor, além de Deus, é o da sua mãe. Você tem um caminho longo pela frente".

Desabafo

Durante o show do fim de semana, Ana Castela reforçou para quem assistia ao seu show que nem tudo na profissão é glamour.

“Eu não tô passando por uns dias muito fáceis. Vocês não estão entendendo. Nem tudo é glamour que vocês veem na internet. Estão me pegando pra Cristo, eu não tô mais aguentando... Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade”, disse, aos prantos.

A artista vive uma onde de fake news, que envolvem a aposentadoria precoce e críticas recorrentes nas redes sociais.