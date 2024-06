Reação de MC Cabelinho em entrevista com repórter portuguesa viraliza; assista

A reação do cantor MC Cabelinho, de 28 anos, durante uma entrevista com a repórter Inês Nogueira viralizou nas redes sociais, nessa quarta-feira (26). Nos comentários do vídeo, que circula nas redes sociais, internautas se divertiram com o momento entre o brasileiro e a portuguesa: "Não entendi nada também, não julgo ele".

Veja também Zoeira Boca Rosa fatura R$ 5 milhões durante live de pré-lançamento de novos produtos Zoeira Advogada de Karoline Lima tem Instagram hackeado para 'compor provas' contra caso envolvendo Militão

Inês brincou com a situação e chegou até a compartilhar a repercussão do vídeo nas suas redes sociais: "É oficial, eu sou meme no Brasil". Ela ainda se impressionou com a quantidade de compartilhamentos com seu nome: "quantas páginas de fofoca existem mesmo no Brasil?", escreveu.

Na entrevista, Inês diz: "Muito bem-vindo a Portugal mais uma vez. Quero saber uma coisa. Andantes a reunir com Soraia Ramos e Ivandro? Ques me explicar?". MC Cabelinho não entende a fala da repórter e pergunta surpreso: "O quê?!".

Na sequência, Inês repete a pergunta, dessa vez, vagarosamente.

Assista ao momento:

Polêmica do amor

Apesar do romance com Bella Campos ter acabado há meses, o cantor voltou a se envolver em uma polêmica envolvendo o nome da ex. Recentemente, a atual namorada dele, Slipmami, participou da faixa "Poesia Acústica 15", em um momento do trecho, ela canta: "F* as piranhas, como eu nunca vão ser. Top dois e eu não sou a dois, como eu vou ser?"

Não demorou muito para os internautas apontarem o trecho como indireta. "Trocou a cura pela doença. Misericórdia! Vai repreendendo", escreveu uma pessoa se referindo ao nome da música que o funkeiro fez para Bella. Em outro comentário, um internauta dispara: “Mas tecnicamente a dois foi ela né”.

O casal não se pronunciou sobre o assunto.