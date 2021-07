OAB-CE publica nota contra declarações de Xuxa sobre prisão de DJ Ivis

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE) publicou, nesta sexta-feira (16), nota contra a apresentadora Xuxa Meneghel, 58 anos. Ao comentar a prisão de DJ Ivis, ela teria, segundo a entidade, questionado a advocacia.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da instituição, o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, destacou que a apresentadora tratou a advocacia como uma regalia. "É fundamental que a gente esclareça que, primeiro, ter advogado não é regalia; é um direito fundamental, inclusive estabelecido na Constituição Federal. É um direito de todo e qualquer cidadão ter direito a um advogado no momento de sua defesa", pontuou o advogado.

Na quinta-feira (15), dia seguinte à prisão do cantor, Xuxa publicou que havia muita gente "que não fez nada ou muito pouco e está apodrecendo na cadeia". Além disso, ela questionou os advogados atuantes na defesa do artista.

Xuxa Meneghel Apresentadora "Gostaria de saber se os advogados desse senhor covarde [DJ Ivis] têm filhas? Irmãs? Eu gostaria de saber se existe justificativa para tanta covardia?", indagou, questionando, também, o porquê de não deixarem DJ Ivis preso e sem regalias. "Advogados? E cuidados? Se ele tiver regalias nunca vão parar com agressões com mulheres".

Legenda: Na publicação, que teve mais de 100 mil curtidas, diversos usuários explicaram o papel da advocacia à apresentadora Foto: reprodução/Instagram

Além de frisar o direito constitucional de qualquer pessoa contar com um advogado para se defender, Erinaldo Dantas ressaltou que um advogado não necessariamente concorda com o cliente que representa. "Não se pode confundir a advocacia com cumplicidade — o advogado não responde por qualquer acusação de seu cliente. O advogado está lá para defender o Estado Democrático de Direito", observou.

"Caso a senhora venha a ser processada terá uma advogada ou advogado para fazer sua defesa, e não necessariamente vai concordar com nada que a senhora disse ou fez. Mas vai exercer plenamente o seu direito de defesa", salientou o presidente da OAB-CE, acrescentando a necessidade de a advocacia ser respeitada.

Repercussão de postagem de Xuxa

Após se manifestar, Xuxa recebeu diversos comentários em sua publicação. Um deles foi da amiga e ex-modelo Luiza Brunet, que reagiu com palmas à postagem. Em 2016, Brunet foi vítima de violência doméstica, tendo sido agredida pelo ex-marido, Lírio Albino Parisotto, 62 anos.

Um seguidor respondeu à apresentadora pontuando que todo ser humano precisa de defesa, o que motivaria, segundo ele, a profissão de advogado. Xuxa replicou: "Mesmo um monstro? Deveriam não aceitar". Outros seguidores — inclusive advogados — se prontificaram a explicar à artista questões como direito à defesa e ao contraditório.

Agressões contra esposa

A ex-esposa do artista, a influencer Pamella Holanda, divulgou, no último domingo (11), vídeos nos quais sofria agressões por parte de DJ Ivis.

Nos arquivos, ela aparece sendo agredida em cômodos da residência em que vivia por meio de socos e chutes. Em um dos registros, ela chega a cair no chão.

Nas imagens, algumas pessoas chegam a presenciar as agressões, como a mãe de Pamella e um funcionário do produtor musical.

Pamella registrou um boletim de ocorrência contra o produtor musical no dia 3 de julho. Na ocasião, ela denunciou agressões sofridas dia primeiro deste mês. Um inquérito foi aberto na Delegacia Metropolitana do Eusébio. As imagens de violência divulgadas, no entanto, são de outra ocasião e servirão para abertura de um segundo inquérito.

Na quarta-feira (14), DJ Ivis foi preso preventivamente e nesta sexta a audiência de custódia determinou que ele continue detido e seja transferido para uma unidade prisional.